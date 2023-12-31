Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони у березні 2024 року: названі обмеження

Члени Євросоюзу схвалили поетапну інтеграцію Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Країни ЄС скасують прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року. Контроль збережеться на сухопутних кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Сьогоднішній день знаменує собою історичний момент для Болгарії та Румунії. І день великої гордості громадян Румунії та Болгарії. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це важливий крок уперед для обох країн та для Шенгенської зони загалом" , - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повідомляється, що обговорення дати можливого скасування перевірок осіб на сухопутних кордонах триватимуть у 2024 році, і очікується, що рішення ЄС з цього питання буде ухвалено у "розумні терміни".

Болгарія та Румунія з 2007 року працюють над тим, щоб стати частиною Шенгенської зони. Єврокомісія оголосила про готовність двох країн на цей крок ще 2011 року, але процес блокували різні країни ЄС. У грудні 2022 року Рада Євросоюзу погодила рішення, але Австрія в результаті заблокувала його через "слабкі зусилля" щодо боротьби з нелегальною міграцією. 2023 року приєднання до Шенгену блокувала Угорщина, яка критикувала Болгарію за введення податку на транзит російського газу.

Шенгенська зона

Шенгенська зона – це група країн Європи, які домовилися про відміну між собою прикордонного контролю. Таким чином, люди можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною без будь-яких затримок. На даний момент до Шенгенської зони входять 27 країн.

Шенгенська спільнота була створена у 1985 році Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Раніше стало відомо, що Нідерланди дали "зелене світло" на приєднання Болгарії до Шенгенської зони.