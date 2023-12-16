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Нідерланди підтримали розширення Шенгенської зони: яку країну можуть увімкнути

Амстердам, Субота 16 грудня 2023 02:06
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Нідерланди підтримали розширення Шенгенської зони: яку країну можуть увімкнути Ілюстративне фото: Нідерланди підтримали розширення Шенгенської зони (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Нідерланди дали зелене світло на приєднання Болгарії до Шенгенської зони. Але одна країна, як і раніше, проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністерства юстиції, Нідерланди дозволили Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. Це рішення поклало край давній суперечці між двома країнами.

Раніше Нідерланди не хотіли, щоб Болгарія приєдналася до Шенгенської зони, бо боялася корупції та міграції. Але тепер Болгарія виконала всі умови вступу до Шенгену.

Противником рішення, як і раніше, виступає Австрія. Хоча в понеділок вона заявила, що готова поступитися, дозволивши польоти на літаках між країнами в обмін на посилення безпеки на зовнішньому кордоні ЄС.

Шенгенська зона

Група країн Європи, які домовилися не перевіряти паспорти людей, які перетинають кордони між ними. Це означає, що люди можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною без будь-яких проблем.

Зараз до Шенгенської зони входять 27 країн: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція. Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія. Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Хорватія, Швейцарія, Швеція, Естонія.

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