Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне в марте 2024 года: названы ограничения

Члены Евросоюза одобрили поэтапную интеграцию Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Страны ЕС отменят пограничный контроль на морских и воздушных границах двух стран с марта 2024 года. Контроль сохранится на сухопутных границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для Болгарии и Румынии. И день большой гордости граждан Румынии и Болгарии. С марта они смогут свободно пересекать внутренние морские и воздушные границы без пограничного контроля. Это важный шаг вперед для обеих стран и для Шенгенской зоны в целом", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщается, что обсуждение даты возможной отмены проверок лиц на сухопутных границах продолжатся в 2024 году, и ожидается, что решение ЕС по этому вопросу будет принято в "разумные сроки".

Болгария и Румыния с 2007 года работают над тем, чтобы стать частью Шенгенской зоны. Еврокомиссия объявила о готовности двух стран на этот шаг еще в 2011 году, но процесс блокировали различные страны ЕС. В декабре 2022 года Совет Евросоюза согласовал решение, но Австрия в итоге заблокировала его из-за "слабых усилий" по борьбе с нелегальной миграцией. В 2023 году присоединение к Шенгену блокировала Венгрия, которая критиковала Болгарию за введение налога на транзит российского газа.

Шенгенская зона

Шенгенская зона – это группа стран Европы, которые договорились об отмене между собой пограничного контроля. Таким образом, люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо задержек. В данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Ранее стало известно, что Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне.