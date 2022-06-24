Болгария сняла вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Предложение поддержали 170 депутатов, 37 были против, 21 депутат воздержались.

Однако для полной отмены вето Северной Македонии необходимо выполнить ряд условий. В частности,







В документе говорится, что Болгария поддержит европейскую интеграцию Северной Македонии только в том случае, если она эффективно реализует Договор о добрососедстве 2017 года и гарантирует права македонских болгар, закрепив их в конституции.

Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров из-за споров Софии со Скопье по поводу истории и языка.