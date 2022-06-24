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Болгария сняла вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Фото: Болгария сняла вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Народное собрание (парламент) Болгарии сняло вето на начало переговоров о вступлении в Европейский союз Северной Македонии и Албании. Решение поддержало большинство парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сега".

Предложение поддержали 170 депутатов, 37 были против, 21 депутат воздержались.

Однако для полной отмены вето Северной Македонии необходимо выполнить ряд условий. В частности,

В документе говорится, что Болгария поддержит европейскую интеграцию Северной Македонии только в том случае, если она эффективно реализует Договор о добрососедстве 2017 года и гарантирует права македонских болгар, закрепив их в конституции.

Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров из-за споров Софии со Скопье по поводу истории и языка.

Напомним, ранее Франция предложила возможное решение конфликта, который сложился вокруг вступления Северной Македонии в ЕС.

Ранее премьер Болгарии Кирилл Петков заявлял, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между странами.

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МакедонияБолгарияАлбанияВступление в ЕС