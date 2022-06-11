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Шольц призвал Болгарию разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС

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София, Суббота 11 июня 2022 19:59
Шольц призвал Болгарию разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии Олаф Шольц просит призвал Болгарию разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Шольц на пресс-конференции в Болгарии с премьером Кириллом Петковым заявил, что чувствует готовность ЕС к расширению после вторжения России в Украину.

"Я вижу шансы на прогресс. Мы останемся в тесном контакте в ближайшие дни", - отметил он.

В свою очередь Петков повторил, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между странами, и призвал Брюссель гарантировать их выполнение.

Напомним, ранее Шольц во время визита в Северную Македонию призвал начать переговоры о вступлении в ЕС.

Переговоры блокирует София, которая хочет, чтобы Северная Македония перестала применять термин "болгарская фашистская оккупация" в отношении временного периода, когда во Второй мировой войне Болгария оккупировала часть югославской территории.

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Болгария Вступление в ЕС Олаф Шольц
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