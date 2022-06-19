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Вступление Северной Македонии в ЕС: Франция предложила Болгарии решение конфликта

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Воскресенье 19 июня 2022 22:47
Вступление Северной Македонии в ЕС: Франция предложила Болгарии решение конфликта Фото: Франция предложила новое решение конфликта между Болгарией и Северной Македонией (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Франция предложила возможное решение конфликта, который сложился вокруг вступления Северной Македонии в ЕС. В Болгарии отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание BNR.

Отмечается, что о новой идее Франции рассказал лидер болгарской партии Болгарии "Есть такой народ" Слави Трифонов. Французская сторона предлагает решить все условия болгаров взамен на начало процесса переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС.

Позже в правящей болгарской партии "Продолжаем перемены" ответили, что они собираются отклонить инициативу Франции.

Стоит заметить, что София хочет, чтобы Северная Македония перестала применять термин "болгарская фашистская оккупация" по отношению к периоду, когда во время Второй мировой войны Болгария оккупировала часть югославской территории.

Напомним, ранее премьер Болгарии Кирилл Петков заявлял, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между странами. Тогда они смогут разблокировать переговоры по вступлению в ЕС.

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