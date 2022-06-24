Болгарія зняла вето з переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС

Пропозицію підтримали 170 депутатів, 37 були проти, 21 депутат утрималися.

Однак для повного скасування вето Північної Македонії необхідно виконати ряд умов. Зокрема,







У документі йдеться, що Болгарія підтримає європейську інтеграцію Північної Македонії тільки в тому випадку, якщо вона ефективно реалізує договір про добросусідство 2017 року і гарантує права Македонських болгар, закріпивши їх в Конституції.

Болгарія вже півтора року блокує початок переговорів через суперечки Софії зі Скоп'є з приводу історії та мови.