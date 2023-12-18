Болгарія скасувала податок на транзит російського газу після погроз Угорщини

За словами болгарського депутата від PP/DB Радослава Рибарського на сьогоднішньому брифінгу для ЗМІ, Національна асамблея усунула перешкоду для членства країни у Шенгені.

У залі пленарних засідань також було схвалено відступ від оподаткування імпорту нафти з Росії, дія якого розпочнеться з 1 березня 2024 року.

Йдеться про скасування податку у розмірі 20 левів (близько 11 доларів США) за мегават-годину на російський газ, що надходить з газопроводу "Турецький потік", який прямував до Угорщини та Сербії.

Рішення було ухвалено в парламенті Болгарії після блокування трибуни депутатською групою "Відродження" підняттям рук та виступом депутатів у залі з місця

Що передувало

Минулого тижня Будапешт пригрозив Софії накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо країна не скасує транзитної плати за російський газ.

Захід про податок на російський газ був схвалений у жовтні, він спрямований на скорочення прибутку "Газпрому".