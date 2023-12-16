Угорщина пригрозила Болгарії накласти вето на Шенген

Угорщина пригрозила Болгарії накладе вето на вступ Софії до Шенгенської зони Європи. Зокрема, якщо Болгарія не скасує транзитну плату за російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News BG.

"Ми ясно дали зрозуміти болгарам, що якщо вони продовжуватимуть у тому самому дусі протягом тривалого часу, якщо вони загрожуватимуть безпеці енергопостачань Угорщини протягом тривалого часу, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгену", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він додав, що Угорщина зніме своє вето, щойно буде знято плату за транзит.

У той час як країни Західної Європи доклали великих зусиль, щоб перекрити російський газ, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік із Росії згідно з угодою, підписаною 2021 року, здебільшого через Болгарію і Сербію.

Сіярто заявив, що крок Болгарії, який, за його словами, суперечить європейським правилам, ставить під загрозу безпеку постачань не лише до Угорщини, а й до Сербії та Північної Македонії.

Шенгенська зона

Група країн Європи, які домовилися не перевіряти паспорти людей, що перетинають кордони між ними. Це означає, що люди можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною без будь-яких проблем. Наразі до Шенгенської зони входять 27 країн.

Учора стало відомо, що Нідерланди дали "зелене світло" на приєднання Болгарії до Шенгенської зони. При цьому противником рішення, як і раніше, виступає Австрія.

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