Болгария отменила налог на транзит российского газа после угроз Венгрии

По словам болгарского депутата от PP/DB Радослава Рыбарского на сегодняшнем брифинге для СМИ, Национальная ассамблея устранила препятствие для членства страны в Шенгене.

В зале пленарных заседаний также было принято отступление от обложения налогом импорта нефти из России, действие которого начнется с 1 марта 2024 года.

Речь идет об отмене налога в размере 20 левов (около 11 долларов США) за мегаватт-час на российский газ, поступающий из газопровода "Турецкий поток", который направлялся в Венгрию и Сербию.

Решение было принято в парламенте Болгарии после блокировки трибуны депутатской группой "Возрождение" поднятием рук и выступлением депутатов в зале с места

Что предшествовало

На прошлой неделе Будапешт пригрозил Софии наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если страна не отменит транзитную плату за российский газ.

Мера о налоге на российский газ была одобрена в октябре, она направлена на сокращение прибыли "Газпрома".