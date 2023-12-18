Болгария отменила налог на транзит российского газа после угроз Венгрии

Парламент Болгарии поддержал отмену налога на транзит российского газа через свою территорию после угроз Венгрии наложить вето на заявку страны о вступлении в Шенгенскую зону Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на News BG.
По словам болгарского депутата от PP/DB Радослава Рыбарского на сегодняшнем брифинге для СМИ, Национальная ассамблея устранила препятствие для членства страны в Шенгене.
В зале пленарных заседаний также было принято отступление от обложения налогом импорта нефти из России, действие которого начнется с 1 марта 2024 года.
Речь идет об отмене налога в размере 20 левов (около 11 долларов США) за мегаватт-час на российский газ, поступающий из газопровода "Турецкий поток", который направлялся в Венгрию и Сербию.
Решение было принято в парламенте Болгарии после блокировки трибуны депутатской группой "Возрождение" поднятием рук и выступлением депутатов в зале с места
На прошлой неделе Будапешт пригрозил Софии наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если страна не отменит транзитную плату за российский газ.
Мера о налоге на российский газ была одобрена в октябре, она направлена на сокращение прибыли "Газпрома".
Напомним также, что на прошлой неделе Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. При этом противником решения также выступала Австрия.
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