Болгарія розпочала "логістичну операцію" по доставці військової допомоги в Україну

"Відсьогодні розпочнеться логістична операція, в рамках якої в Україну буде надсилатися затверджена допомога", - повідомила заступник міністра оборони Катерина Граматикова.

Вона додала, що Міноборони Болгарії пропонуватиме Раді міністрів затвердити додаткову угоду між міністерствами оборони Болгарії та України про внесення змін до Угоди про безоплатне постачання озброєнь, техніки та боєприпасів, підписану 5 грудня 2022 року та ратифікований Національними зборами.

після оперативного аналізу ситуації на фронті та в тилу. Він також