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Болгарія розпочала "логістичну операцію" по доставці військової допомоги в Україну

Фото: заступник міністра оборони Болгарії Катерина Граматикова (mod.bg)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, в Болгарії почали "логістичну операцію", в ході якої відбудеться відправлення військової та військово-технічної допомоги в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

"Відсьогодні розпочнеться логістична операція, в рамках якої в Україну буде надсилатися затверджена допомога", - повідомила заступник міністра оборони Катерина Граматикова.

Вона додала, що Міноборони Болгарії пропонуватиме Раді міністрів затвердити додаткову угоду між міністерствами оборони Болгарії та України про внесення змін до Угоди про безоплатне постачання озброєнь, техніки та боєприпасів, підписану 5 грудня 2022 року та ратифікований Національними зборами.

після оперативного аналізу ситуації на фронті та в тилу. Він також

Нагадаємо, українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії. До того ж такі навчання планують зробити щорічними.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму понад 200 млн доларів.

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