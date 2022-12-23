RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину

Фото: заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова (mod.bg)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, в Болгарии начали "логистическую операцию", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

"С сегодняшнего дня начнется логистическая операция, в рамках которой в Украину будет направляться утвержденная помощь", - сообщила заместитель министра обороны Екатерина Граматикова.

Она добавила, что Минобороны Болгарии будет предлагать Совету министров утвердить дополнительное соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о внесении изменений в Соглашение о безвозмездных поставках вооружений, техники и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.

после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу. Он также

Напомним, украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии. К тому же такие учения планируют сделать ежегодными.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь более чем на 200 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьБолгарияВоенная помощьВойна России против Украины