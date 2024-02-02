Болгарія розпочала доставку сотні бронетранспортерів в Україну (фото)

Наприкінці листопада минулого року депутати вирішили ухвалити проєкт закону про ратифікацію угоди між Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Ще нещодавно міністр оборони Тодор Тагарєв заявляв, що бронетранспортери ще перебувають у Болгарії, оскільки їх транспортування в Україну обійдеться держбюджету досить дорого.

Фото: Транспортування БТР (bgnes.bg)

"Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто їх куди завантажить, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція", - уточнював він, а потім прокоментував, що сума за транспортування велика, але для країни вона все одно буде терпима.

Постачання БТР

Ще в липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Уже в грудні президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолало вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.