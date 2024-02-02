Болгария начала доставку сотни бронетранспортеров в Украину (фото)

В конце ноября прошлого года депутаты решили принять проект закона о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортерной техники.

Еще недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.

Фото: Транспортировка БТР (bgnes.bg)

"Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто их куда загрузит, куда они пойдут. Это очень серьезная логистическая операция", - уточнял он, а затем прокомментировал, что сумма за транспортировку большая, но для страны она все равно будет терпима.

Снабжение БТР

Еще в июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из складов Министерства внутренних дел.

Уже в декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.