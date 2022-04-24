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Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии, - Марченко

Болгария может рассмотреть вопрос о закупке электроэнергии (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке произведенной Украиной электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченка.

По его словам, Украина недавно присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему электроэнергия, которая производится в Украине, сможет реализовываться на европейском рынке.

"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами", написал Марченко.

Также на встрече с директором Главного управления казначейства Франции Эммануэлем Муленом министр предложил присоединиться к продвижению в G7 и среди других стран возможности введения дополнительного налога на импорт российских энергоносителей.

Глава Минфина Украины также поблагодарил Францию за предоставленный кредит на льготных условиях в EUR300 млн и лидерство на санкционном направлении.

Ранее мы сообщали, что Болгария закрыла свои порты для российских кораблей.

Также мы писали, что Зеленский обсудил блокирование РФ Черного моря с премьером Болгарии.

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