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Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, - Марченко

Болгарія може розглянути питання щодо закупівлі електроенергії (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

За його словами, Україна нещодавно приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", написав Марченко.

Також на зустрічі з директором Головного управління казначейства Франції Еммануелем Муленом міністр запропонував приєднатися до просування в G7 і серед інших країн можливості запровадження додаткового податку на імпорт російських енергоносіїв.

Глава Мінфіну України також подякував Франції за наданий кредит на пільгових умовах в EUR300 млн та лідерство на санкційному напрямку.

Раніше ми повідомляли, що Болгарія закрила свої порти для російських кораблів.

Також ми писали, що Зеленський обговорив блокування РФ Чорного моря з прем'єром Болгарії.

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