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Болгария закрыла свои порты для российских кораблей

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Болгария, Воскресенье 17 апреля 2022 12:32
Болгария закрыла свои порты для российских кораблей Фото: Болгария запретила российским кораблям вход в морские и речные порты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доступ в болгарские морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, запрещен с 16 апреля. Это касается также для всех судов, сменивших российский флаг или реестр после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Морскую администрацию страны.

Запрет вводится на основании решения Совета ЕС от 8 апреля 2022 года об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.

Напомним, военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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