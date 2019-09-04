Болгария призвала РФ не называть борьбу СССР с нацизмом "освобождением" Европы

Фото: МИД Болгарии (mfa bg)

Болгария отреагировала на российскую выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма"

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что приход советских войск в 1944 году принес их народу оккупацию. Так в министерстве отреагировали на российскую выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Болгарии.

В Болгарии посоветовали России не использовать тезис об "освобождении" страны от немецкой оккупации.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековые репрессии, подавление гражданского самосознания, деформированое экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что не имеют никакого отношения к выставке, и посоветовали российскому посольству "не занимать позицию в поддержку сомнительной исторической тезисы ("освобождение"), которая ставит в привилегированную позицию определенные круги в стране и является вмешательством во внутреннюю политику".

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только-только пришело новое демократическое правительство, объявил о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществлялась исключительно с помощью советской военной присутствия", - говорится в заявлении.

В свою очередь в РФ заявили, что "встревожены" заявлением болгарских властей.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько смущены тем, что можно делать любые официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР стал благом для Украины.