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Болгарія закликала РФ не називати боротьбу СРСР з нацизмом "визволенням" Європи

Новини » Політика    04.09.2019 - 12:41
Болгарія закликала РФ не називати боротьбу СРСР з нацизмом "визволенням" Європи
Фото: МЗС Болгарії (mfa bg)

Болгарія відреагувала на російську виставку "75 років звільнення Східної Європи від нацизму"

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що прихід радянських військ 1944 року приніс їхньому народу окупацію. Так у міністерстві відреагували на російську виставку "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Болгарії.

У Болгарії порадили Росії не використовувати тезу про "звільнення" країни від німецької окупації.

"Не заперечуючи внеску СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що разом з Радянською Армією до народів Центральної та Східної Європи прийшли півстолітні репресії, придушення громадянської самосвідомості, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів в розвинених європейських країнах", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що не мають ніякого відношення до виставки, і порадили російському посольству "не займати позицію в підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка ставить у привілейовану позицію певні кола в країні і є втручанням у внутрішню політику".

"СРСР оголосив війну Болгарії, коли до влади тільки-тільки прийшов новий демократичний уряд, що оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною. За цим послідувала тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснювалася виключно за допомогою радянської військової присутності", - йдеться у заяві.

У свою чергу, в РФ заявили що "збентежені" заявою болгарських властей.

"Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми кілька збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що розпад СРСР став благом для України.

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