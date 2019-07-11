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Туск: Распад СССР стал благом для Украины

Новости » Политика    11.07.2019 - 14:43
Туск: Распад СССР стал благом для Украины
Фото: Дональд Туск ( European Union 2017 - Europian Parlament )

Туск не считает распад СССР геополитической катастрофой века

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что распад СССР стал благом для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

По словам главы Европейского совета  распад Советского союза пошел на пользу многим странам.

"Распад Советского союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. И также для русских", - подчеркнул Туск во время визита в Грузию.

Напомним, после посещения с президентом Украины Владимиром Зеленским Станицы Луганской Дональд Туск заявил, что в Украине продолжается трагедия для местных жителей, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, ранее Туск неоднократно заявлял о том, что Украина является частью Европы и Европейский союз никогда не смирится ни с одним фактом агрессии в Азовском море, никогда не признает аннексию Крыма и не откажется от санкций до прекращения Россией агрессии.

 

 

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