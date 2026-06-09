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Болгарія припинить постачання зброї Україні і вважає, що ЗСУ "треба більше людей"

16:18 09.06.2026 Вт
2 хв
У Софії також згадали і про санкції проти РФ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дімітар Стоянов (Getty Images)

Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання озброєння Україні. Замість військової підтримки у Софії закликають до переговорів.

Про це заявив болгарський міністр оборони Дімітар Стоянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння", - сказав він.

Очільник оборонного відомства Болгарії також закликав до "справедливого миру", який має визначатися за участю обох сторін конфлікту.

Така риторика повністю перегукується із позицією прем’єр-міністра країни Румена Радева. Він неодноразово наголошував, що війну неможливо завершити виключно на полі бою, та послідовно виступав проти військової підтримки Києва з боку ЄС.

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Крім того, очільник болгарського уряду закликав скасувати економічні санкції проти Кремля. Свою позицію він аргументує тим, що такі обмеження завдають серйозної шкоди європейській економіці.

Водночас прем'єр, який обійняв посаду минулого місяця, пообіцяв посилити роль Болгарії в ухваленні спільних рішень у межах ЄС.

Критична роль у війні

Болгарія є одним із найбільших у Євросоюзі виробників боєприпасів радянського зразка, які відіграли критичну роль для української армії в перші дні повномасштабної війни.

Хоча спочатку офіційна Софія відмовлялася від прямої військової допомоги, болгарські снаряди стабільно потрапляли на лінію фронту через експорт до інших країн ЄС.

Загалом із 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів оборонної підтримки, проте їхня вартість та точний вміст традиційно трималися в таємниці.

Нагадаємо, українські оборонні підприємства поступово збільшують рівень локалізації виробництва, однак усе ще залишаються залежними від імпортних комплектуючих, частина з яких нині є дефіцитною.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо закупівлі додаткових систем Patriot. Втім, реалізація цієї угоди затягується через фінансові, юридичні й технічні чинники.

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