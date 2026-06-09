"Украине нужно больше людей, а не больше вооружения", - сказал он.

Глава оборонного ведомства Болгарии также призвал к "справедливому миру", который должен определяться с участием обеих сторон конфликта.

Такая риторика полностью перекликается с позицией премьер-министра страны Румена Радева. Он неоднократно подчеркивал, что войну невозможно завершить исключительно на поле боя, и последовательно выступал против военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Кроме того, глава болгарского правительства призвал отменить экономические санкции против Кремля. Свою позицию он аргументирует тем, что такие ограничения наносят серьезный ущерб европейской экономике.

В то же время премьер, который занял должность в прошлом месяце, пообещал усилить роль Болгарии в принятии совместных решений в рамках ЕС.

Критическая роль в войне

Болгария является одним из крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца, которые сыграли критическую роль для украинской армии в первые дни полномасштабной войны.

Хотя сначала официальная София отказывалась от прямой военной помощи, болгарские снаряды стабильно попадали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

Всего с 2022 года Болгария передала Украине 13 пакетов оборонной поддержки, однако их стоимость и точное содержание традиционно держались в тайне.