Болгария примет на реабилитацию украинских военных, - Порошенко

Болгария в течение последних трех лет приняла на оздоровление 75 украинских военнослужащих

Через две недели, 9 июня 2018 года Болгария примет на реабилитацию украинских военных, которые получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

"Чрезвычайно ценим помощь Болгарии, которая в течение последних трех лет приняла на оздоровление 75 украинских военнослужащих. А уже 9 июня болгарские врачи будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии", - отметил Порошенко.

Надзвичайно цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців.



А вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Напомним, сегодня, 26 мая 2018 в Украине находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. По результатам встречи с Петром Порошенко стороны договорились совместно построить дорогу по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

Кроме того, обсуждая вопросы европейской интеграции, стороны скоординировали позиции в контексте проведения Саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля 2018 года.