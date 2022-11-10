UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Болгарія разом з країнами ЄС буде тренувати українських військових

Фото: Болгарія приєдналась до тренувальної місії ЄС для ЗСУ (flickr.com/swiv)
Автор: Сергій Пишкін

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Болгарія візьме участь у місії військової допомоги ЄС в Україні.

"Мета - сприяти підвищенню військової спроможності Збройних Сил України шляхом проведення навчань і тренувань. Для досягнення цієї мети EUMAM-UA забезпечуватиме індивідуальну та колективну підготовку ЗСУ на тактичному рівні, спеціалізовану підготовку особового складу, підготовку бойових формувань для територіальної оборони та надання зброї, обладнання та боєприпасів для підготовки формувань ЗСУ", - відзначає пресслужба.

Очікується, що Болгарія проводитиме підготовку для бойових медиків - до 15 військовослужбовців на місяць, до 4 модулів на рік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного ЗСУ озброєння для війни проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария