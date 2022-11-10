Болгарія разом з країнами ЄС буде тренувати українських військових

Болгарія візьме участь у місії військової допомоги ЄС в Україні.

"Мета - сприяти підвищенню військової спроможності Збройних Сил України шляхом проведення навчань і тренувань. Для досягнення цієї мети EUMAM-UA забезпечуватиме індивідуальну та колективну підготовку ЗСУ на тактичному рівні, спеціалізовану підготовку особового складу, підготовку бойових формувань для територіальної оборони та надання зброї, обладнання та боєприпасів для підготовки формувань ЗСУ", - відзначає пресслужба.

Очікується, що Болгарія проводитиме підготовку для бойових медиків - до 15 військовослужбовців на місяць, до 4 модулів на рік.