Болгарія разом з країнами ЄС буде тренувати українських військових

Болгарія заявила про готовність організувати на своїй території навчання для військових санітарів ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.
Болгарія візьме участь у місії військової допомоги ЄС в Україні.
"Мета - сприяти підвищенню військової спроможності Збройних Сил України шляхом проведення навчань і тренувань. Для досягнення цієї мети EUMAM-UA забезпечуватиме індивідуальну та колективну підготовку ЗСУ на тактичному рівні, спеціалізовану підготовку особового складу, підготовку бойових формувань для територіальної оборони та надання зброї, обладнання та боєприпасів для підготовки формувань ЗСУ", - відзначає пресслужба.
Очікується, що Болгарія проводитиме підготовку для бойових медиків - до 15 військовослужбовців на місяць, до 4 модулів на рік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного ЗСУ озброєння для війни проти Росії.
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