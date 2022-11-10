Болгария вместе со странами ЕС будет тренировать украинских военных

Болгария примет участие в миссии военной помощи ЕС в Украине.

"Цель - способствовать повышению военной способности Вооруженных Сил Украины путем проведения учений и тренировок. Для достижения этой цели EUMAM-UA будет обеспечивать индивидуальную и коллективную подготовку ВСУ на тактическом уровне, специализированную подготовку личного состава, подготовку боевых формирований для территориальной обороны и предоставление , оборудование и боеприпасы для подготовки формирований ВСУ", - отмечает пресс-служба.

Ожидается, что Болгария будет проводить подготовку для боевых медиков - до 15 военнослужащих в месяц, до 4 модулей в год.