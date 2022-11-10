Болгария вместе со странами ЕС будет тренировать украинских военных

Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Болгарии.
Болгария примет участие в миссии военной помощи ЕС в Украине.
"Цель - способствовать повышению военной способности Вооруженных Сил Украины путем проведения учений и тренировок. Для достижения этой цели EUMAM-UA будет обеспечивать индивидуальную и коллективную подготовку ВСУ на тактическом уровне, специализированную подготовку личного состава, подготовку боевых формирований для территориальной обороны и предоставление , оборудование и боеприпасы для подготовки формирований ВСУ", - отмечает пресс-служба.
Ожидается, что Болгария будет проводить подготовку для боевых медиков - до 15 военнослужащих в месяц, до 4 модулей в год.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого ВСУ вооружения для войны против России.
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