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Болгария вместе со странами ЕС будет тренировать украинских военных

Фото: Болгария присоединилась к тренировочной миссии ЕС для ВСУ (flickr.com/swiv)
Автор: Сергей Пышкин

Болгария заявила о готовности организовать на своей территории обучение для военных санитаров ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Болгарии.

Болгария примет участие в миссии военной помощи ЕС в Украине.

"Цель - способствовать повышению военной способности Вооруженных Сил Украины путем проведения учений и тренировок. Для достижения этой цели EUMAM-UA будет обеспечивать индивидуальную и коллективную подготовку ВСУ на тактическом уровне, специализированную подготовку личного состава, подготовку боевых формирований для территориальной обороны и предоставление , оборудование и боеприпасы для подготовки формирований ВСУ", - отмечает пресс-служба.

Ожидается, что Болгария будет проводить подготовку для боевых медиков - до 15 военнослужащих в месяц, до 4 модулей в год.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого ВСУ вооружения для войны против России.

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Болгария