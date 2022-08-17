Болгария прекращает экспорт древесины в третьи страны: что случилось

"В сельском хозяйстве много проблем - сейчас у нас нехватка древесины. С сегодняшнего дня приказываю прекратить вывоз древесины в третьи страны", - сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас конец лета и проблемы на внутреннем рынке должны быть улажены примерно в течение месяца, так как момент упущен.

По словам Гечева, спрос на древесный материал увеличился примерно в 3 раза, и причина в высоких ценах на топливо.

"Вчера я встречался с двумя крупными переработчиками древесины. Они сказали, что будут участвовать во всем плане, сократив количество древесины, которую они будут покупать, чтобы мы могли удовлетворить практические потребности населения. Начнем с потребности населения из крайне нуждающейся категории по спискам, которыми будет помогать Министерство социальных дел", - добавил и.о. министра.