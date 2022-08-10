Болгария может возобновить закупку российского газа
Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского "Газпрома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минэнерго страны Росена Христова в эфире BTV.
"Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков... Могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать", - заявил он.
Он также уточнил, что если Болгария будет сотрудничать с "Газпромом", то на тех же условиях, что и другие государства Евросоюза.
Как известно, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку такие требования нарушают контракты. Россия в свою очередь прекратила поставки газа.
Однако позже Греция заявила, что предложит помощь Болгарии. Официальный представитель Греции заявил, что София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.
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