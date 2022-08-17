Болгарія припиняє експорт деревини до третіх країн: що сталося

"У сільському господарстві багато проблем - зараз у нас нестача деревини. Відсьогодні наказую припинити вивезення деревини до третіх країн", - сказав він.

Він підкреслив, що зараз кінець літа та проблеми на внутрішньому ринку мають бути залагоджені приблизно протягом місяця, оскільки момент втрачено.

За словами Гечева, попит на дерев'яний матеріал збільшився приблизно в 3 рази, і причина у високих цінах на пальне.

"Вчора я зустрічався з двома великими переробниками деревини. Вони сказали, що братимуть участь у всьому плані, скоротивши кількість деревини, яку вони купуватимуть, щоб ми могли задовольнити практичні потреби населення. Почнемо з потреб населення з вкрай потребуючої категорії за списками, якими буде допомагати Міністерству соціальних справ", - додав в.о. міністра.