Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, - міністр оборони

Болгарія не має наміру постачати Україні важке озброєння. Для цього потрібне окреме рішення парламенту країни.
Про це заявив міністр оборони технічного уряду країни Дімітар Стоянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.
"Посол України Віталій Москаленко запросив у нас важке озброєння. Відповідь моя була зрозумілою: є рішення парламенту про надання військово-технічної допомоги, але не про надання зброї. Ми не можемо її порушувати", - заявив Стоянов.
За його словами, Болгарія не зможе забезпечувати озброєнням Україну, доки не зміниться позиція парламенту. Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки.
Раніше ми писали, що до Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО. Загальна чисельність військових 101 дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.
Також повідомлялося, що Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити Росію на тлі часткової мобілізації країни. При цьому влада просить також утриматися від поїздок до РФ.
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