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Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - министр обороны

Фото: Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.

Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНТ.

"Посол Украины Виталий Москаленко запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать", - заявил Стоянов.

По его словам, Болгария не сможет обеспечивать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.

Ранее мы писали, что в Болгарию прибывают американские военные для защиты восточного фланга НАТО. Общая численность военных 101-й дивизии, части которой разместятся в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, составляет более двух тысяч человек.

Также сообщалось, что Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию на фоне частичной мобилизации в стране. При этом власти просят также воздержаться от поездок в РФ.

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