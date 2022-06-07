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Болгария получила первый танкер из США со сжиженным газом

Новина українською →
Болгария, Вторник 07 июня 2022 03:04
Болгария получила первый танкер из США со сжиженным газом Фото: Болгария получила первый танкер из США со сжиженным газом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Болгария получила первый танкер из США со сжиженным природным газом. Он разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nova.

Для слива голубого топлива с корабля потребуется около 18 часов.

В мае стало известно, что Болгария будет получать поставки сжиженного природного газа из США по ценам ниже "Газпрома" с июня 2022 года.

Ранее информация о том, что американский сжиженный газ поступит на несколько дней раньше срока, поступила от вице-премьера Асена Васильева.

До этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок российского природного газа.

Ранее Греция заявила, что предложит помощь Болгарии после того, как Россия прекратила поставки газа. Официальный представитель Греции заявил, что София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.

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