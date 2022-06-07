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Болгарія отримала перший танкер з США зі скрапленим газом

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Болгарія, Вівторок 07 червня 2022 03:04
Болгарія отримала перший танкер з США зі скрапленим газом Фото: Болгарія отримала перший танкер з США зі скрапленим газом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Болгарія отримала перший танкер із США зі зрідженим природним газом. Він розвантажується не на терміналі в Греції, як передбачалося, а в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nova.

Для зливу блакитного палива з корабля буде потрібно близько 18 годин.

У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу з США за цінами нижче "Газпрому" з червня 2022 року.

Раніше інформація про те, що американський скраплений газ надійде на кілька днів раніше терміну, надійшла від віцепрем'єра Асена Васильєва.

До цього прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що необхідно виробити спільну позицію країн Євросоюзу з проблеми закупівель російського природного газу.

Раніше Греція заявила, що запропонує допомога Болгарії після того, як Росія припинила постачання газу. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії зрідженого природного газу (СПГ) для доставлення через Грецький термінал.

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Болгария Газ
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