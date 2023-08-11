Болгарія підписала договір на ремонт реактивних двигунів МіГ-29 з компанією з Польщі

Болгарія підписала угоду на 9,5 мільйонів євро з польською компанією Wojskowe Zakłady Lotnicze на капітальний ремонт шести реактивних двигунів МіГ-29.
Про це опвідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.
Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.
Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29.
Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.
Крім того, у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МіГ-29 із запасів НДР.
Раніше повідомлялось, що уряд Польщі передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.
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