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Болгария отказала в визе российскому атташе после скандала с дипломатом

Новости » Политика     30.10.2019 - 19:23
Болгария отказала в визе российскому атташе после скандала с дипломатом
Фото: МИД Болгарии (mfa.bg)

В МИД уточнили, что дипломат не объявлен персоной нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии отказало в визе военному атташе посольства Российской Федерации в Софии, через день после высылки российского дипломата, которого обвинили в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, ведомство приняло решение об отказе в выдаче визы для нового атташе, который все еще находится в России, из-за "негативного мнения" одного из органов, участвующих в согласовании долгосрочных виз для дипломатов.

Министерство не предоставило дополнительных подробностей о причинах отказа, но уточнило, что решение не означает объявления российского чиновника персоной нон грата.

Кроме того, ведомство сообщило об отказе в визе для дипломата России.

Напомним, ранее власти Болгарии завели уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Поскольку он имел дипломатический иммунитет, Болгария объявила его персоной нон-грата и выслала из страны. Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван до конца понедельника.

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