ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Болгарія відмовила у візі російському аташе після скандалу з дипломатом

Новини » Політика     30.10.2019 - 19:23
Болгарія відмовила у візі російському аташе після скандалу з дипломатом
Фото: МЗС Болгарії (mfa.bg)

У МЗС уточнили, що дипломат не оголошений персоною нон грата

Міністерство закордонних справ Болгарії відмовило у візі військового аташе посольства Російської Федерації в Софії, через день після висилки російського дипломата, якого звинуватили в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, відомство ухвалило рішення про відмову у видачі візи для нового аташе, який все ще знаходиться в Росії, з-за "негативної думки" одного з органів, що беруть участь в узгодженні довгострокових віз для дипломатів.

Міністерство не надало додаткових подробиць про причини відмови, але уточнило, що рішення не означає оголошення російського чиновника персоною нон грата.

Крім того, відомство повідомило про відмову у візі для дипломата Росії.

Нагадаємо, раніше влада Болгарії завели кримінальну справу щодо російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Оскільки він мав дипломатичний імунітет, Болгарія оголосила його персоною нон-грата і вислала з країни. Болгарська сторона висловила побажання, щоб співробітник посольства був відкликаний до кінця понеділка.

Білорусь оголосила про складнощі в інтеграції з Росією У РФ пригрозили Болгарії відповідними заходами за висилку свого дипломата
Новини України БолгарияРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся