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В РФ пригрозили Болгарии ответными мерами за высылку своего дипломата

Новости » В мире    29.10.2019 - 22:34
В РФ пригрозили Болгарии ответными мерами за высылку своего дипломата
Фото: Александр Грушко (tass.ru)

Болгария ранее выслала российского дипломата, поскольку подозревала его в шпионаже

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии во вторник, 29 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, РФ примет "ответные меры" после этого случая.

"Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", - сказал Грушко.

Напомним, ранее власти Болгарии завели уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Поскольку он имел дипломатический иммунитет, Болгария объявила его персоной нон-грата и выслала из страны. Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван до конца понедельника.

Ранее РБК-Украина сообщало, что агентство внутренней разведки Польши арестовало мужчину по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения. Мужчину будут держать под стражей три месяца.

Также сообщалось, что в США три больницы не принимают пациентов из-за блокировки систем вирусом российских хакеров. Блокировки начались 1 октября, вирус вымогает за разблокировку деньги.

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