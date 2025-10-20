UA

Болгарія може відкрити небо для Путіна, щоб той зустрівся з Трампом

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Болгарія може дозволити літаку російського диктатора Володимира Путіна пролетіти через свій повітряний простір на шляху до Будапешта.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

"Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше - сприяти такій зустрічі всіма можливими способами", - заявив Георгієв, коментуючи плани Трампа і Путіна зустрітися в Будапешті.

Журналіст уточнив у чиновника, чи означає це, що Болгарія може надати повітряний коридор для літака Путіна.

"А як, по-вашому, має відбутися зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї потрапити?" - коротко відповів Георгієв.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року European Union Aviation Safety Agency (EASA) та органи ЄС ввели заборону на польоти російських літаків над повітряним простором Євросоюзу.

Це означає, що повітряні судна, зареєстровані в Росії або контрольовані російськими особами чи організаціями, не мають права ні злітати, ні приземлятися, ні перетинати повітряний простір держав-членів ЄС.

Ця заборона підживлюється не тільки авіаційно-транспортними обмеженнями, а й механізмами санкцій: російські авіакомпанії, літаки, лізинговані або контрольовані російськими структурами, підпадають під правило про відмову доступу до аеродромів і повітряного простору ЄС.

Такі обмеження поширюються і на літак Путіна. Кожен пролітний дозвіл має бути наданий державою-членом ЄС, і такий маршрут вимагає спеціальних винятків або обходів.

До слова, раніше видання Air Live писало, що через санкції літак Путіна буде змушений облетіти більшість країн Євросоюзу. Йому доведеться подолати відстань у 5 тисяч кілометрів.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяБолгаріяДональд ТрампЗустріч Трампа та Путіна