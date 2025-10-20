Болгария может открыть небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом

"Когда предпринимаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, самое логичное - содействовать такой встрече всеми возможными способами", - заявил Георгиев, комментируя планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште.

Журналист уточнил у чиновника, означает ли это, что Болгария может предоставить воздушный коридор для самолета Путина.

"А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть?" - коротко ответил Георгиев.