Болгария может открыть небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом

Болгария может разрешить самолету российского диктатора Владимира Путина пролететь через свое воздушное пространство по пути в Будапешт.
Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.
"Когда предпринимаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, самое логичное - содействовать такой встрече всеми возможными способами", - заявил Георгиев, комментируя планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште.
Журналист уточнил у чиновника, означает ли это, что Болгария может предоставить воздушный коридор для самолета Путина.
"А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть?" - коротко ответил Георгиев.
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года European Union Aviation Safety Agency (EASA) и органы ЕС ввели запрет на полеты российских самолетов над воздушным пространством Евросоюза.
Это означает, что воздушные суда, зарегистрированные в России или контролируемые российскими лицами или организациями, не имеют права ни взлетать, ни приземляться, ни пересекать воздушное пространство государств-членов ЕС.
Данный запрет подпитывается не только авиационно-транспортными ограничениями, но и механизмами санкций: российские авиакомпании, самолеты, лизингованные или контролируемые российскими структурами, подпадают под правило об отказе доступа к аэродромам и воздушному пространству ЕС.
Такие ограничения распространяются и на самолет Путина. Каждое пролетное разрешение должно быть дано государством-членом ЕС, и такой маршрут требует специальных исключений или обходов.
К слову, ранее издание Air Live писало, что из-за санкций самолет Путина будет вынужден облететь большинство стран Евросоюза. Ему придется преодолеть расстояние в 5 тысяч километров.