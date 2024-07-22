Болгарія може передати Україні боєприпаси, але є умова

Болгарія виявила надлишки боєприпасів, які країна може надати Україні. Але постачання мають компенсувати союзники.

Про це заявив в.о. міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНР .

Він розповів, що в ході аналізу Міноборони виявило те озброєння, яке є надмірним та непотрібним.

"З цього майна - частина боєприпасів певних типів може бути надана Україні. Цей пакет буде пов'язаний і з угодою із союзною країною про компенсації", - зазначив Запрянов.

За його словами, за попередній пакет допомоги Україні Болгарія вже отримала близько 30 мільйонів євро. Ці кошти призначені для модернізації болгарської армії.

В.о. глави Міноборони зазначив, що для постачання уряду ще належить ухвалити відповідне рішення, а потім скоординувати свої дії з союзниками та Україною.