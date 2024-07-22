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Болгария может передать Украине боеприпасы, но есть условие

София, Понедельник 22 июля 2024 22:29
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Болгария может передать Украине боеприпасы, но есть условие Фото: Болгария может передать Украине боеприпасы (flickr by isafmedia)
Автор: Иван Носальский

Болгария обнаружила излишки боеприпасов, которые страна может предоставить Украине. Но поставки должны компенсировать союзники.

Об этом заявил и.о. министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНР.

Он рассказал, что в ходе анализа Минобороны выявило то вооружение, которое является избыточным и ненужным.

"Из этого имущества - часть боеприпасов определенных типов может быть предоставлена ​​Украине. Этот пакет будет связан и с соглашением с союзной страной о компенсациях", - отметил Запрянов.

По его словам, за предыдущий пакет помощи Украине Болгария уже получила около 30 миллионов евро. Эти средства предназначены для модернизации болгарской армии.

И.о. главы Минобороны отметил, что для поставок правительству еще предстоит принять соответствующее решение, а затем скоординировать свои действия с союзниками и Украиной.

Помощь от Болгарии

Напомним, Болгария передает Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения россиян. Вооружение предоставляют даже несмотря на пророссийскую позицию президента страны Румена Радева.

В начале апреля стало известно, что парламент Болгарии одобрил финансовую помощь Украине в размере 60 тысяч евро.

Также в начале марта Болгария начала передачу Украине 100 обещанных в прошлом году бронетранспортеров.

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