Болгария хочет добиться исключения из санкций ЕС относительно российского газа и нефти

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о поддержке международных санкций против России из-за войны против Украины, однако София может запросить исключения относительно импорта нефти и газа из РФ из-за зависимости страны от таких поставок.

"Болгария поддерживает санкции против России как средство прекращения ее вторжения в Украину, но, вероятно, будет добиваться исключения запрета на импорт российского природного газа и нефти, если такое предложение будет выдвинуто", - сказал глава болгарского правительства.

Петков добавил, что подобные санкции могут оказать серьезное влияние на Болгарию и ее экономику.

Так, страна почти полностью зависит от поставок газа от российского Газпрома, а ее единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ, обеспечивает более 60% потребляемого в Болгарии топлива.

"Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты и для других санкций, только эти две санкции нам было бы очень тяжело принять как экономике и как стране... Болгария полностью поддержит все виды мер, но от этих двух (нефть и газ), возможно, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - отметил он.