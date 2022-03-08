Болгария хочет добиться исключения из санкций ЕС относительно российского газа и нефти
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о поддержке международных санкций против России из-за войны против Украины, однако София может запросить исключения относительно импорта нефти и газа из РФ из-за зависимости страны от таких поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Болгария поддерживает санкции против России как средство прекращения ее вторжения в Украину, но, вероятно, будет добиваться исключения запрета на импорт российского природного газа и нефти, если такое предложение будет выдвинуто", - сказал глава болгарского правительства.
Петков добавил, что подобные санкции могут оказать серьезное влияние на Болгарию и ее экономику.
Так, страна почти полностью зависит от поставок газа от российского Газпрома, а ее единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ, обеспечивает более 60% потребляемого в Болгарии топлива.
"Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты и для других санкций, только эти две санкции нам было бы очень тяжело принять как экономике и как стране... Болгария полностью поддержит все виды мер, но от этих двух (нефть и газ), возможно, мы запросим исключения. У нас сейчас нет альтернатив на данный момент, мы слишком зависимы", - отметил он.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий заявил, что запрет на импорт нефти и газа из России будет введен, но пока без европейцев, поскольку они еще не нашли замену российским энергоносителям.
Также мы писали, что Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России.
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