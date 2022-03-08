Болгарія хоче домогтися виключення з санкцій ЄС щодо російського газу і нафти

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив про підтримку міжнародних санкцій проти Росії через війну проти України, однак Софія може запросити виключення щодо імпорту нафти та газу з РФ через залежність країни від таких поставок.

"Болгарія підтримує санкції проти Росії як засіб припинення її вторгнення в Україну, але, ймовірно, домагатиметься виключення заборони на імпорт російського природного газу і нафти, якщо така пропозиція буде висунута", - сказав глава болгарського уряду.

Пєтков додав, що подібні санкції можуть зробити серйозний вплив на Болгарію та її економіку.

Так, країна майже повністю залежить від поставок газу від російського Газпрому, а її єдиний нафтопереробний завод, що належить російській компанії ЛУКОЙЛ, забезпечує понад 60% споживаного в Болгарії палива.

"Ми повністю підтримуємо український народ, ми підтримали перший пакет санкцій, ми навіть відкриті й для інших санкцій, тільки ці дві санкції нам було б дуже важко прийняти як економіці та як країні... Болгарія повністю підтримає всі види заходів, але від цих двох (нафта і газ), можливо, ми запросимо виключення. У нас зараз немає альтернатив на цей момент, ми занадто залежні", - зазначив він.