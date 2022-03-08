ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Болгарія хоче домогтися виключення з санкцій ЄС щодо російського газу і нафти

Новость на русском →
Болгарія, Вівторок 08 березня 2022 05:30
Болгарія хоче домогтися виключення з санкцій ЄС щодо російського газу і нафти Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков заявив про підтримку міжнародних санкцій проти Росії через війну проти України, однак Софія може запросити виключення щодо імпорту нафти та газу з РФ через залежність країни від таких поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Болгарія підтримує санкції проти Росії як засіб припинення її вторгнення в Україну, але, ймовірно, домагатиметься виключення заборони на імпорт російського природного газу і нафти, якщо така пропозиція буде висунута", - сказав глава болгарського уряду.

Пєтков додав, що подібні санкції можуть зробити серйозний вплив на Болгарію та її економіку.

Так, країна майже повністю залежить від поставок газу від російського Газпрому, а її єдиний нафтопереробний завод, що належить російській компанії ЛУКОЙЛ, забезпечує понад 60% споживаного в Болгарії палива.

"Ми повністю підтримуємо український народ, ми підтримали перший пакет санкцій, ми навіть відкриті й для інших санкцій, тільки ці дві санкції нам було б дуже важко прийняти як економіці та як країні... Болгарія повністю підтримає всі види заходів, але від цих двох (нафта і газ), можливо, ми запросимо виключення. У нас зараз немає альтернатив на цей момент, ми занадто залежні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро заявив, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії буде введена, але поки без європейців, оскільки вони ще не знайшли заміну російським енергоносіям.

Також ми писали, що Конгрес США погодив процедуру заборони на постачання енергоносіїв з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Болгария Нафта Імпорт газу
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати