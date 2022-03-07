Кулеба об эмбарго на российскую нефть и газ: будет, но пока без европейцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий заявил, что запрет на импорт нефти и газа из России будет введен. Однако пока без европейцев, поскольку они еще не нашли замену российским энергоносителям.

"(Эмбарго на российскую нефть и газ - ред.) будет, но пока без европейцев. Они не нашли альтернативы. Мы сейчас будем за этим внимательно следить", - сказал Кулеба.

По его словам, если Украина увидит, что Европа реально ищет альтернативу газу и нефти из России, то отнесется к этому с пониманием. Однако если европейцы таким образом оправдывают свое нежелание отказаться от российских энергоносителей, то тогда "у нас с ними будет "серьезная заруба" на эту тему".