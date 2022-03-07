Кулеба об эмбарго на российскую нефть и газ: будет, но пока без европейцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий заявил, что запрет на импорт нефти и газа из России будет введен. Однако пока без европейцев, поскольку они еще не нашли замену российским энергоносителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Кулебы.
"(Эмбарго на российскую нефть и газ - ред.) будет, но пока без европейцев. Они не нашли альтернативы. Мы сейчас будем за этим внимательно следить", - сказал Кулеба.
По его словам, если Украина увидит, что Европа реально ищет альтернативу газу и нефти из России, то отнесется к этому с пониманием. Однако если европейцы таким образом оправдывают свое нежелание отказаться от российских энергоносителей, то тогда "у нас с ними будет "серьезная заруба" на эту тему".
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает со своими союзниками в Европе над изучением возможности запрета импорта российских энергоносителей.
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