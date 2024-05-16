Болгарія хоче відсудити у "Газпрому" понад 400 млн євро через припинення поставок газу

Болгарія вимагає від "Газпрому" відшкодування збитків через припинення поставок газу наприкінці квітня 2022 року. Йдеться про більш ніж 400 млн євро.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Володимир Малінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БГНЕС ".

Понад два роки тому "Газпром експорт" припинив поставки за контрактом з "Булгаргазом". Після відтермінування цього дворічного терміну нове керівництво "Булгаргазу" ухвалило рішення і зажадає відшкодування шкоди, заподіяної припиненням поставок від "Газпрому", на суму понад 400 мільйонів євро.

Позов "Булгаргазу" спочатку буде пред'явлено до "Газпром експорту", і буде надано невеликий термін для досягнення добровільної угоди.

У разі, якщо цього не буде досягнуто, керівництво "Булгаргазу" подасть позов до арбітражного суду Міжнародної промислової палати в Парижі. Російська компанія припинила постачання наприкінці квітня 2022 року, за два місяці після початку війни в Україні.