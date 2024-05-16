Болгария хочет отсудить у "Газпрома" более 400 млн евро из-за прекращения поставок газа

Болгария требует от "Газпрома" возмещения убытков из-за прекращения поставок газа в конце апреля 2022 года. Речь идет о более чем 400 млн евро.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БГНЕС ".

Более двух лет назад "Газпром экспорт" прекратил поставки по контракту с "Булгаргазом". После отсрочки этого двухлетнего срока новое руководство "Булгаргаза" приняло решение и потребует возмещения ущерба, причиненного прекращением поставок от "Газпрома", на сумму более 400 миллионов евро.

Иск "Булгаргаза" сначала будет предъявлен к "Газпром экспорту", и будет предоставлен небольшой срок для достижения добровольного соглашения.

В случае, если это не будет достигнуто, руководство "Булгаргаза" подаст иск в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже. Российская компания прекратила поставки в конце апреля 2022 года, через два месяца после начала войны в Украине.