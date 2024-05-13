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Норвезька компанія замінила "Газпром" у поставках газу в Європу, - Bloomberg

Понеділок 13 травня 2024 16:21
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Норвезька компанія замінила "Газпром" у поставках газу в Європу, - Bloomberg Архівне фото: у Європі знайшли заміну поставкам від "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвезька компанія за два роки війни в Україні змогла практично повністю замінити "Газпром" у сфері поставок газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що через російське вторгнення в Україну ціни на енергоносії різко зросли, але тепер норвезький нафтогазовий гігант Equinor зміг "забрати собі корону", яка колись належала російському "Газпрому".

Зараз Норвегія постачає 30% газу блоку, при цьому до початку вторгнення в Україну "Газпром" забезпечував близько 35% усього газу Європи.

Bloomberg пише, що з більш ніж 109 мільярдів кубометрів природного газу, експортованих Норвегією до Європи минулого року, приблизно дві третини було продано компанією Equinor. Журналісти запевняють, що цього було б достатньо, щоб забезпечити Німеччину електроенергією до 2026 року.

Керівник відділу мідстриму, маркетингу та переробки Equinor Ірен Руммельхофф заявила, що привабливість компанії різко змінилася через скорочення потоків з Росії.

"Газпром" зазнає збитків

Після початку війни в Україні країни Європи почали шукати заміну російському газу, хоча повноцінно від послуг "Газпрому" відмовилися не всі. При цьому поставки трубопровідного газу значно скоротилися. А переорієнтувати свої поставки на інші ринки в РФ оперативно не можуть.

Раніше британська розвідка повідомляла, що "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. А Reuters пише, що "Газпром" може зіткнутися з тривалим періодом поганих результатів.

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