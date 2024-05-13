Норвезька компанія замінила "Газпром" у поставках газу в Європу, - Bloomberg

Норвезька компанія за два роки війни в Україні змогла практично повністю замінити "Газпром" у сфері поставок газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що через російське вторгнення в Україну ціни на енергоносії різко зросли, але тепер норвезький нафтогазовий гігант Equinor зміг "забрати собі корону", яка колись належала російському "Газпрому".

Зараз Норвегія постачає 30% газу блоку, при цьому до початку вторгнення в Україну "Газпром" забезпечував близько 35% усього газу Європи.

Bloomberg пише, що з більш ніж 109 мільярдів кубометрів природного газу, експортованих Норвегією до Європи минулого року, приблизно дві третини було продано компанією Equinor. Журналісти запевняють, що цього було б достатньо, щоб забезпечити Німеччину електроенергією до 2026 року.

Керівник відділу мідстриму, маркетингу та переробки Equinor Ірен Руммельхофф заявила, що привабливість компанії різко змінилася через скорочення потоків з Росії.