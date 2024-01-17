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Болгарія досі не передала Україні обіцяні у липні 100 БТР. Міноборони назвало причину

Архівне фото: міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Болгарія досі не відправила Україні сотню бронетранспортерів і вони досі перебувають на території країни.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

"100 бронетранспортерів зі складів МВС, які парламент вирішив відправити в Україну, все ще перебувають у нашій країні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що про це заявив Тагарєв під час слухань у відомчій комісії з оборони Національних зборів.

За словами міністра Тагарєва, кілька міністерств співпрацюють у реалізації логістики.

Коли Україна зможе отримати БТР

"Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто їх куди завантажить, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція", - уточнив він.

За його словами, сума за транспортування велика, але для Болгарії буде терпимою. Міноборони шукатиме можливість того, що транспортування профінансувала одна з країн-учасниць формату "Рамштайн".

"Весь логістичний процес займе два місяці з моменту забезпечення фінансування", - додав Тагарєв. 

Постачання БТР

Ще в липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Уже в грудні президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолало вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

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