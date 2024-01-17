Болгарія досі не передала Україні обіцяні у липні 100 БТР. Міноборони назвало причину

Болгарія досі не відправила Україні сотню бронетранспортерів і вони досі перебувають на території країни.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.
"100 бронетранспортерів зі складів МВС, які парламент вирішив відправити в Україну, все ще перебувають у нашій країні", - йдеться в заяві.
Зазначається, що про це заявив Тагарєв під час слухань у відомчій комісії з оборони Національних зборів.
За словами міністра Тагарєва, кілька міністерств співпрацюють у реалізації логістики.
"Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто їх куди завантажить, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція", - уточнив він.
За його словами, сума за транспортування велика, але для Болгарії буде терпимою. Міноборони шукатиме можливість того, що транспортування профінансувала одна з країн-учасниць формату "Рамштайн".
"Весь логістичний процес займе два місяці з моменту забезпечення фінансування", - додав Тагарєв.
Ще в липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.
Уже в грудні президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.
Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолало вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.