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Болгария до сих пор не передала Украине обещанные в июле 100 БТР. Минобороны назвало причину

Архивное фото: министр обороны Болгарии Тодор Тагарев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария до сих пор не отправила Украине сотню бронетранспортеров и они до сих пор находятся на территории страны.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

"100 бронетранспортеров со складов МВД, которые парламент решил отправить в Украину, все еще находятся в нашей стране", - говорится в заявлении.

Отмечается, что об этом заявил Тагарев во время слушаний в ведомственной комиссии по обороне Национального собрания.

По словам министра Тагарева, несколько министерств сотрудничают в реализации логистики.

Когда Украина сможет получить БТР

"Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто их куда загрузит, куда они пойдут. Это очень серьезная логистическая операция", - уточнил он.

По его словам, сумма за транспортировку большая, но для Болгарии будет терпимой. Минобороны будет искать возможность того, что транспортировку профинансировала одна из стран-участниц формата "Рамштайн".

"Весь логистический процесс займет два месяца с момента обеспечения финансирования", - добавил Тагарев.

Снабжение БТР

Еще в июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

Уже в декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

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