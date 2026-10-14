Болгарія долучиться до ініціативи НАТО з протидії дронам після атак на судна в Чорному морі

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна має намір долучитися до проєкту якомога швидше.

"Болгарія приєднається до цього проєкту якомога швидше. Очікується, що до 30 жовтня ми вже будемо частиною проєкту", - заявив він.

За даними видання, Софія наполягає на посиленні оборони альянсу в Чорному морі на тлі загроз, пов'язаних із використанням безпілотників у російсько-українській війні.

Атаки дронів на судна біля Болгарії

13 жовтня безпілотники уразили два вантажні судна біля болгарського узбережжя. Одне з них - HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау - затонуло. Після цього 11 моряків зникли безвісти.