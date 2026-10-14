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Болгария присоединится к инициативе НАТО по противодействию дронам после атак на суда в Черном море

15:23 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: грузовое судно (Getty Images)

Болгария планирует до конца октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию дронам. Решения принимаются после новых атак на грузовые суда в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна намерена присоединиться к проекту как можно скорее.

"Болгария присоединится к этому проекту как можно скорее. Ожидается, что к 30 октября мы уже будем частью проекта", – заявил он.

София настаивает на усилении обороны альянса в Черном море на фоне угроз, связанных с использованием беспилотников в российско-украинской войне.

Атаки дронов на суда возле Болгарии

13 октября беспилотники поразили два грузовых судна у болгарского побережья. Одно из них – HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау – затонуло. После этого 11 моряков пропали без вести.

И это не первый подобный случай за короткое время. 6 октября дроны поразили еще два грузовых судна в тех же водах.

Болгарские власти не обвинили Россию непосредственно в организации атак. В то же время, премьер-министр страны Румен Радев заявил во вторник, что последствия этих инцидентов "выгодны для Российской Федерации".

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